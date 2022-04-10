Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Devam eden elektrik çalışmaları, hafta sonu da Ankaralıları karanlığa boğuyor. Bugün 5 ilçede yaşanacak olan elektrik kesintileri ise, Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılara bildirilmiş bulunuyor. Peki, 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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