- 10 Nis 2022 - 00:45

Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Nisan 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Devam eden elektrik çalışmaları, hafta sonu da Ankaralıları karanlığa boğuyor. Bugün 5 ilçede yaşanacak olan elektrik kesintileri ise, Başkent EDAŞ tarafından Ankaralılara bildirilmiş bulunuyor. Peki, 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 10 Nisan 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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10 Nis 2022 - 00:45 - Yaşam

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