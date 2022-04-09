Ankara’da Hafta Sonu Bol Güneşli Geçecek! Sıcaklar 23 Dereceye Ulaşıyor! Meteoroloji Hafta İçi Uyardı Düşüyor! İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu
Güzel bir hafta sonuna adım atmış olan Ankaralılar, nihayet güneş ile buluşuyor. Bir süredir soğuk hava ve rüzgarın etkisi altında olan Ankaralılar, bugün itibariyle havanın üst seviye sıcaklıklara ulaştığı bir hafta sonu yaşıyor. İşte Ankara'da yaşanacak hava durumu ve hafta sonu detayları...
Güzel bir hafta sonuna adım atmış olan Ankaralılar, nihayet güneş ile buluşuyor. Bir süredir soğuk hava ve rüzgarın etkisi altında olan Ankaralılar, bugün itibariyle havanın üst seviye sıcaklıklara ulaştığı bir hafta sonu yaşıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankaralılar için 5 günlük hava tahminini de yayınlamış bulunuyor. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da hafta sonu hava sıcaklığı kaç? Ankara 5 günlük hava durumu nedir? İşte, detaylar…
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09 Nis 2022 - 08:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.