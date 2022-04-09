- 09 Nis 2022 - 08:50 G: 09 Nis 2022 - 08:54

Ankara’da Hafta Sonu Bol Güneşli Geçecek! Sıcaklar 23 Dereceye Ulaşıyor! Meteoroloji Hafta İçi Uyardı Düşüyor! İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu

Güzel bir hafta sonuna adım atmış olan Ankaralılar, nihayet güneş ile buluşuyor. Bir süredir soğuk hava ve rüzgarın etkisi altında olan Ankaralılar, bugün itibariyle havanın üst seviye sıcaklıklara ulaştığı bir hafta sonu yaşıyor. İşte Ankara'da yaşanacak hava durumu ve hafta sonu detayları...

Güzel bir hafta sonuna adım atmış olan Ankaralılar, nihayet güneş ile buluşuyor. Bir süredir soğuk hava ve rüzgarın etkisi altında olan Ankaralılar, bugün itibariyle havanın üst seviye sıcaklıklara ulaştığı bir hafta sonu yaşıyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankaralılar için 5 günlük hava tahminini de yayınlamış bulunuyor. Peki, Ankara’da bugün hava nasıl, yağmur var mı? Ankara’da hafta sonu hava sıcaklığı kaç? Ankara 5 günlük hava durumu nedir? İşte, detaylar…

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09 Nis 2022 - 08:50 - Yaşam

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