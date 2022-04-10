Ankara 10 Nisan 2022 Pazar Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…

Acil vekalet verecekler ve devir teslimi yapacaklar için önemli kurumlardan biri olan noterler, hafta içi mesai saatleri boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşırken, noterlerin hizmet verip vermediğini merak eden Ankaralılar ise, nöbetçi noter uygulamasını sorguluyor. Peki, Ankara 9-10 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…

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