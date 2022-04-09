- 09 Nis 2022 - 08:53 G: 09 Nis 2022 - 08:57

Ankara 9-10 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…

Acil vekalet verecekler ve devir teslimi yapacaklar için önemli kurumlardan biri olan noterler, hafta içi mesai saatleri boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşırken, noterlerin hizmet verip vermediğini merak eden Ankaralılar ise, nöbetçi noter uygulamasını sorguluyor. İşte 9-10 Nisan Ankara Nöbetçi noterleri...

Acil vekalet verecekler ve devir teslimi yapacaklar için önemli kurumlardan biri olan noterler, hafta içi mesai saatleri boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşırken, noterlerin hizmet verip vermediğini merak eden Ankaralılar ise, nöbetçi noter uygulamasını sorguluyor. Peki, Ankara 9-10 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…

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09 Nis 2022 - 08:53 - Yaşam

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Ankara 9-10 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları… mask
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