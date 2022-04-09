Ankara 9-10 Nisan 2022 Nöbetçi Noter Hangisidir? Ankara’da Noter Hafta Sonu Açık Mı? İşte Ankara Cumartesi Pazar Günü Nöbetçi Noter Adres Ve Telefonları…
Acil vekalet verecekler ve devir teslimi yapacaklar için önemli kurumlardan biri olan noterler, hafta içi mesai saatleri boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşırken, noterlerin hizmet verip vermediğini merak eden Ankaralılar ise, nöbetçi noter uygulamasını sorguluyor. İşte 9-10 Nisan Ankara Nöbetçi noterleri...
Acil vekalet verecekler ve devir teslimi yapacaklar için önemli kurumlardan biri olan noterler, hafta içi mesai saatleri boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşırken, noterlerin hizmet verip vermediğini merak eden Ankaralılar ise, nöbetçi noter uygulamasını sorguluyor. Peki, Ankara 9-10 Nisan 2022 nöbetçi noter hangisidir? Ankara’da noter hafta sonu açık mı? İşte Ankara cumartesi pazar günü nöbetçi noter adres ve telefonları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 Nis 2022 - 08:53 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.