Verdiği Sözlere Güvenilmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Çıkmaz Ayın Çarşambasına Söz Veren O Burçlar…
Her burcun insanı için sözünün eridir ya da dünya yansa o sözünü tutar demek genellemeden öteye geçemiyor. Çünkü bu burçlar bu genellemenin tam aksine ne zaman söz verse, verdiği sözü tutmamak için hep bir bahane arıyor. İşte verdiği sözlere güvenilmeyen burçlar...
Her burcun insanı için sözünün eridir ya da dünya yansa o sözünü tutar demek genellemeden öteye geçemiyor. Çünkü bu burçlar bu genellemenin tam aksine ne zaman söz verse, verdiği sözü tutmamak için hep bir bahane arıyor! Peki, verdiği sözlere güvenilmeyen burçlar hangisidir? İşte çıkmaz ayın çarşambasına söz veren o burçlar…
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09 Nis 2022 - 09:09 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.