Her burcun insanı için sözünün eridir ya da dünya yansa o sözünü tutar demek genellemeden öteye geçemiyor. Çünkü bu burçlar bu genellemenin tam aksine ne zaman söz verse, verdiği sözü tutmamak için hep bir bahane arıyor! Peki, verdiği sözlere güvenilmeyen burçlar hangisidir? İşte çıkmaz ayın çarşambasına söz veren o burçlar…

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