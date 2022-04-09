- 09 Nis 2022 - 09:12 G: 09 Nis 2022 - 09:15

Adı Hep Kötü Anılan Burçlar Hangisidir? İşte Ne Yapsa Namını Düzeltemeyen O Burçlar…

Bazı burcun insanları kötü yanları daha çok öne çıktığı için iyi tarafları hep gölgede kalmasından mustarip oluyor. Öyle ki, bu listede yer alan burçlar, adı hep kötü anıldığı için asla iyi yanı görülmeyen burçlar olarak adını Zodyak kuşağına yazdırıyor. Sizde adı hep kötü anılan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bazı burcun insanları kötü yanları daha çok öne çıktığı için iyi tarafları hep gölgede kalmasından mustarip oluyor. Öyle ki, bu listede yer alan burçlar, adı hep kötü anıldığı için asla iyi yanı görülmeyen burçlar olarak adını Zodyak kuşağına yazdırıyor. Kaldı ki, bu burçlar ağzıyla kuş tutsa dahi bu kalıp yargıları kıramıyor! Peki, adı hep kötü anılan burçlar hangisidir? İşte ne yapsa namını düzeltemeyen o burçlar…

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09 Nis 2022 - 09:12 - Burç Haberleri

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