Ölüm Ve Felaket Habercisi Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz O Burçlar…
Her burcun insanı sevgi kelebeği gibi ortalarda dolaşamıyor. Hele ki bu listede yer alan burçların sevgi ne onu bile bildiğine dair şüphelerimiz bulunuyor. Tam bir felaket tellalı olan bu burçlar, ölüm haberi verse bile bir gram duygu göstermiyor. Sizde ölüm ve felaket habercisi olan bu burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı sevgi kelebeği gibi ortalarda dolaşamıyor. Hele ki bu listede yer alan burçların sevgi ne onu bile bildiğine dair şüphelerimiz bulunuyor. Tam bir felaket tellalı olan bu burçlar, ölüm haberi verse bile bir gram duygu göstermiyor! Peki, ölüm ve felaket habercisi olan burçlar hangisidir? İşte en uğursuz o burçlar…
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09 Nis 2022 - 09:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.