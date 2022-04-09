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09 Nis 2022 - 09:14

Ölüm Ve Felaket Habercisi Olan Burçlar Hangisidir? İşte En Uğursuz O Burçlar…

Her burcun insanı sevgi kelebeği gibi ortalarda dolaşamıyor. Hele ki bu listede yer alan burçların sevgi ne onu bile bildiğine dair şüphelerimiz bulunuyor. Tam bir felaket tellalı olan bu burçlar, ölüm haberi verse bile bir gram duygu göstermiyor. Sizde ölüm ve felaket habercisi olan bu burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...