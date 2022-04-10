Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Olay Oldu! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Mert Öcal, en sonunda resmen çıldırdı. Sosyal medyada Sude’nin çıkışına karşı yanıt veren Mert Öcal, adeta yeri göğü inletti. Sosyal medyada arka arkaya “İticisiniz” yorumlarını alan Sude Burcu ve Mert Öcal, sosyal medyayı kaynattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor’da kazanan takım Gönüllüler olmuştu. Sude Burcu, oyun sırasında ise Anıl Berk Baki’yle birbirine girmişti. Tam o anlarda Mert Öcal’sa skandal bir yorumda bulunarak ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.