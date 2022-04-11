- 11 Nis 2022 - 14:33 G: 11 Nis 2022 - 14:42

Alişan Kıskançlık Krizine Girecek, Resmen Delirecek! Buse Varol Yine Giydi, Yine Paylaştı! "Fizik Alev Alev" Alişan “Mini Giyme” Dedikçe; Açıldı Saçıldı! “İki Çocuğun Var!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, gündemi salladı geçti. Mini kıyafetiyle fiziğini kanıtlayan Buse Varol, adeta alev alev yaktı. Alişan’ın mini giyme konusunda Buse Varol’u uyardığı iddialar arasında yer alırken; “Mini giyme” dediği de gündeme gelmişti. Kıskanç birisi olduğunu her fırsatta gösteren Buse Varol’un bu paylaşımı ardından birçok “İki çocuğun var nasıl böyle zayıfsın” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Buse Varol’un Alişan’la boşanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz’in doğum gününde ayrı ayrı gözüken iki ismin uzun bir süre birlikte paylaşım yapmaması ve Buse Varol’un yüzüğünü çıkarması akıllarda soru işaretine neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda mutlu aile tablosuna yeniden dönen Buse Varol ve Alişan’ın şimdilerde yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı biliniyor. O tatilden paylaşım yapan Buse Varol ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Nis 2022 - 14:33 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ın da Meğer Ne Cevher Varmış! Instagram'ı Yakıp Attı... İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla… mask
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ın da Meğer Ne Cevher Varmış! Instagram'ı Yakıp Attı... İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla…
Seren Serengil Delirdi, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Yazıklar Olsun, Bu Kadar Olur" mask
Seren Serengil Delirdi, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Yazıklar Olsun, Bu Kadar Olur"
Gönül Dağı Elif Hemşiresi Zümre Meğreli Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Serkan Kuru İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Gönül Dağı Elif Hemşiresi Zümre Meğreli Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Serkan Kuru İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Masterchef All Star'ın İlk Yarışmacısı Survivor’dan Geliyor! Acun Ilıcalı Onayı Verdi! Masterchef’te Fırtına Estirecek! İşte Bakın O İsim Kim! mask
Masterchef All Star'ın İlk Yarışmacısı Survivor’dan Geliyor! Acun Ilıcalı Onayı Verdi! Masterchef’te Fırtına Estirecek! İşte Bakın O İsim Kim!
Hande Erçel Piyasadan Tamamen Silindi, Son Çizgiyi de Kerem Bürsin Çekti! Öyle Bir Darbe Vurdu ki; Erçel Artık Arabeskçi Olacak! mask
Hande Erçel Piyasadan Tamamen Silindi, Son Çizgiyi de Kerem Bürsin Çekti! Öyle Bir Darbe Vurdu ki; Erçel Artık Arabeskçi Olacak!
Acun Ilıcalı Sevinçten Havalara Uçacak! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Değiştiği Milyarderden Şoka Sokan Açıklama! Ortalık Çalkalanıyor... mask
Acun Ilıcalı Sevinçten Havalara Uçacak! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki, Değiştiği Milyarderden Şoka Sokan Açıklama! Ortalık Çalkalanıyor...
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya Kazanmış…Helali Hoş Olsun! mask
Biontech Ceo’su Uğur Şahin’in Aylık Kazancı Dudak Uçuklatıyor! “Böyle Bir Para Birimi Yok!” Her Ay Balya Balya Kazanmış…Helali Hoş Olsun!
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Seda Demir Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Eşi Kim? mask
Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Seda Demir Kaç Yaşında, Nereli, Evli Mi, Eşi Kim?
İş Adamı Sadettin Saran Bakın Kaç Yaşındaymış! Sadettin Saran'ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran Aslen Nerelidir, Evli Mi? mask
İş Adamı Sadettin Saran Bakın Kaç Yaşındaymış! Sadettin Saran'ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran Aslen Nerelidir, Evli Mi?
Survivor Evrim Bombayı Patlattı! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Survivor Evrim Bombayı Patlattı! Gönüllüler Takımının Foyası Ortaya Çıktı; Meğer Seda; Sude ve Yağmur’a… Öyle Bir Şey Dedi Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ın da Meğer Ne Cevher Varmış! Instagram'ı Yakıp Attı... İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla… mask
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ın da Meğer Ne Cevher Varmış! Instagram'ı Yakıp Attı... İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla…
Seren Serengil Delirdi, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Yazıklar Olsun, Bu Kadar Olur" mask
Seren Serengil Delirdi, Ortalık Karıştı! Tüm Türkiye Her Şeyi Unuttu Bunu Konuşuyor... "Yazıklar Olsun, Bu Kadar Olur"
Kırmızı Et Fiyatlarında Öyle Bir İndirim Var Ki; Fiyatları Görünce Şaşıracaksınız! A101, BİM Ve ŞOK 3’ü Birden Yaptı! Çok Ucuz… mask
Kırmızı Et Fiyatlarında Öyle Bir İndirim Var Ki; Fiyatları Görünce Şaşıracaksınız! A101, BİM Ve ŞOK 3’ü Birden Yaptı! Çok Ucuz…
Gönül Dağı Elif Hemşiresi Zümre Meğreli Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Serkan Kuru İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer mask
Gönül Dağı Elif Hemşiresi Zümre Meğreli Bakın Kaç Yaşında! Duyanlar Şaştı Kaldı! Partneri Serkan Kuru İle Arasındaki Yaşlar Çok Dikkat Çekti… Meğer
Tüm Ankaralılara Büyük Müjde! Toplu Taşımada Öyle Bir İndirim Başladı Ki; Artık Herkes Bu Saatlerde Dışarıda! Arabası Olanlar Bile Toplu Taşımaya Binecek! mask
Tüm Ankaralılara Büyük Müjde! Toplu Taşımada Öyle Bir İndirim Başladı Ki; Artık Herkes Bu Saatlerde Dışarıda! Arabası Olanlar Bile Toplu Taşımaya Binecek!
Güncel Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Sigara İçenler Tek Tek Bırakıp, Atmaya Başladı! Ev Kirasını Geçti… Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar? 11 Nisan Sigara Fiyatları mask
Güncel Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Sigara İçenler Tek Tek Bırakıp, Atmaya Başladı! Ev Kirasını Geçti… Güncel Sigara Fiyatları Ne Kadar? 11 Nisan Sigara Fiyatları

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status