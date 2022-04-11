Alişan Kıskançlık Krizine Girecek, Resmen Delirecek! Buse Varol Yine Giydi, Yine Paylaştı! "Fizik Alev Alev" Alişan “Mini Giyme” Dedikçe; Açıldı Saçıldı! “İki Çocuğun Var!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, gündemi salladı geçti. Mini kıyafetiyle fiziğini kanıtlayan Buse Varol, adeta alev alev yaktı. Alişan’ın mini giyme konusunda Buse Varol’u uyardığı iddialar arasında yer alırken; “Mini giyme” dediği de gündeme gelmişti. Kıskanç birisi olduğunu her fırsatta gösteren Buse Varol’un bu paylaşımı ardından birçok “İki çocuğun var nasıl böyle zayıfsın” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol’un Alişan’la boşanacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Kızları Eliz’in doğum gününde ayrı ayrı gözüken iki ismin uzun bir süre birlikte paylaşım yapmaması ve Buse Varol’un yüzüğünü çıkarması akıllarda soru işaretine neden olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda mutlu aile tablosuna yeniden dönen Buse Varol ve Alişan’ın şimdilerde yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı biliniyor. O tatilden paylaşım yapan Buse Varol ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.