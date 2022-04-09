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09 Nis 2022 - 09:48

Alişan’ın Eşi Buse Varol Minileri Çekti, Fiziğiyle Alev Alev Yaktı! Alişan “Mini Giyme” Dedikçe; Açıldı Saçıldı! “İki Çocuğun Var!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve eşi Buse Varol, gündemi salladı geçti. Mini kıyafetiyle fiziğini kanıtlayan Buse Varol, adeta alev alev yaktı. Alişan’ın mini giyme konusunda Buse Varol’u uyardığı iddialar arasında yer alırken; “Mini giyme” dediği de gündeme gelmişti. Kıskanç birisi olduğunu her fırsatta gösteren Buse Varol’un bu paylaşımı ardından birçok “İki çocuğun var nasıl böyle zayıfsın” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…