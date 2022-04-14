Survivor All Star’da Büyük Şampiyon İfşa Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday, Ne Batuhan… O İsim Şampiyonluk Tacını Taktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star birincisi resmen ortaya çıktı. Survivor yarışmasının en çok konuşulan 10 ismi ortaya çıkınca; bu durum şampiyon olarak değerlendirildi! Twitter kararını verirken; birinci sırada bulunan isimse şok etkisi yarattı. Ne Adem, ne Atakan, ne de Ogeday gibi şampiyon olan isimlerin ilk sırada bulunmadığı listede o isim resmen tacı taktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık için mücadele eden iki takımdan kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımından potaya giden isimse Barış Murat Yağcı olmuştu. Sosyal medyada açıklanan verilere göre ise Survivor şampiyonu resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.