- 09 Nis 2022 - 10:06 G: 09 Nis 2022 - 10:18

Survivor All Star’da Şampiyon Belli Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday… O İsim Tacı Taktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star birincisi resmen ortaya çıktı. Survivor yarışmasının en çok konuşulan 10 ismi ortaya çıkınca; bu durum şampiyon olarak değerlendirildi! Twitter kararını verirken; birinci sırada bulunan isimse şok etkisi yarattı. Ne Adem, ne Atakan, ne de Ogeday gibi şampiyon olan isimlerin ilk sırada bulunmadığı listede o isim resmen tacı taktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Survivor All Star yarışmasında dokunulmazlık için mücadele eden iki takımdan kazanan takımsa Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımından potaya giden isimse Barış Murat Yağcı olmuştu. Sosyal medyada açıklanan verilere göre ise Survivor şampiyonu resmen ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 10:06 Ankara- Yaşam

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