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09 Nis 2022 - 10:06

Survivor All Star’da Şampiyon Belli Oldu! Twitter Kararını Verdi; Birinci Ne Adem, Ne Atakan, Ne Ogeday… O İsim Tacı Taktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star birincisi resmen ortaya çıktı. Survivor yarışmasının en çok konuşulan 10 ismi ortaya çıkınca; bu durum şampiyon olarak değerlendirildi! Twitter kararını verirken; birinci sırada bulunan isimse şok etkisi yarattı. Ne Adem, ne Atakan, ne de Ogeday gibi şampiyon olan isimlerin ilk sırada bulunmadığı listede o isim resmen tacı taktı! İşte merak edilen tüm detaylar…