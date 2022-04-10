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10 Nis 2022 - 21:29

Yasak Elma Dizisinde Kumru Arkadaşlarıyla Vedalaştı Helallik Aldı!! Yakında Büyük Bir Cenaze Töreni Var; Yıldız Bile Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden bir ismin bir vedanın daha gerçekleşeceği ortaya çıktı! Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Kumru karakterinden gelen kötü haber dengelerin değişmesine neden oldu! Yakında büyük bir cenaze töreninde olduğu ortaya çıktı! Yıldız’ın bile gözyaşlarına boğulacağı bu veda yürekleri sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…