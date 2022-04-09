- 09 Nis 2022 - 10:28 G: 09 Nis 2022 - 10:39

Yasak Elma Dizisinde Kumru’nun Vedası İmzalandı! Yakında Büyük Bir Cenaze Töreni Var; Yıldız Bile Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden bir ismin bir vedanın daha gerçekleşeceği ortaya çıktı! Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Kumru karakterinden gelen kötü haber dengelerin değişmesine neden oldu! Yakında büyük bir cenaze töreninde olduğu ortaya çıktı! Yıldız’ın bile gözyaşlarına boğulacağı bu veda yürekleri sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisine bu sezon katılan Kumru karakteri sevenlerini üzecek haberle birlikte adeta yıkıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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