Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu!

Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle tanınmaya başlayan Şeyma Subaşı, boşanma kararını aldıktan sonra çalkantılı bir aşk hayatı yaşamaya başlamıştı. DJ Guido’yla kısa bir ilişki yaşayan Şeyma Subaşı, gerçek aşkı Mısırlı Meedo’da yaşa 1 yılı aşkın süre boyunca yaşamıştı ama yine ayrılık kararı alınmıştı. Nişan yüzüklerini çıkaran Mısırlı Meedo ve Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise ayrılık sonrasında minili ve dekolteli kıyafetleriyle tüm detaylar…

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