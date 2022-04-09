- 09 Nis 2022 - 10:56 G: 09 Nis 2022 - 11:10

Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce Mısırlı sevgilisi Meedo ile ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrasında açılıp saçılan Şeyma Subaşı, dekolteli pozlarıyla nefesleri kesti! Birçok kişi ise “Meedo ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte Şeyma Subaşı’nın iç çamaşırsız birbirinden cesur pozları…

Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle tanınmaya başlayan Şeyma Subaşı, boşanma kararını aldıktan sonra çalkantılı bir aşk hayatı yaşamaya başlamıştı. DJ Guido’yla kısa bir ilişki yaşayan Şeyma Subaşı, gerçek aşkı Mısırlı Meedo’da yaşa 1 yılı aşkın süre boyunca yaşamıştı ama yine ayrılık kararı alınmıştı. Nişan yüzüklerini çıkaran Mısırlı Meedo ve Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise ayrılık sonrasında minili ve dekolteli kıyafetleriyle tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

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