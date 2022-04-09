Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce Mısırlı sevgilisi Meedo ile ayrılma kararı almıştı. Ayrılık sonrasında açılıp saçılan Şeyma Subaşı, dekolteli pozlarıyla nefesleri kesti! Birçok kişi ise “Meedo ağlayarak günlüğüne yaz” yorumlarında bulundu! İşte Şeyma Subaşı’nın iç çamaşırsız birbirinden cesur pozları…
Acun Ilıcalı’yla olan ilişkisiyle tanınmaya başlayan Şeyma Subaşı, boşanma kararını aldıktan sonra çalkantılı bir aşk hayatı yaşamaya başlamıştı. DJ Guido’yla kısa bir ilişki yaşayan Şeyma Subaşı, gerçek aşkı Mısırlı Meedo’da yaşa 1 yılı aşkın süre boyunca yaşamıştı ama yine ayrılık kararı alınmıştı. Nişan yüzüklerini çıkaran Mısırlı Meedo ve Şeyma Subaşı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Şimdi ise ayrılık sonrasında minili ve dekolteli kıyafetleriyle tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.