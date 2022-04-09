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09 Nis 2022 - 11:52

Seda Sayan Oğlunun Aşk Ambargosunu Bir Kez Daha Hiçe Saydı! Aşkını Haykırdı; Leyla Olduğunu Kanıtladı! Kendisinden 25 Yaş Küçüktü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, Çağlar Ökten’e olan aşkıyla gündemi sallamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce bu aşkı oğlu Oğulcan Engin’in istemediği ve ambargo koyduğuna dair iddialar gündeme gelmişti ama Seda Sayan öyle bir paylaşım yaptı ki, “Ambargoyu hiçe saymış” yorumları yapıldı! İşte Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırması…