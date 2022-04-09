- 09 Nis 2022 - 11:52 G: 09 Nis 2022 - 11:55

Seda Sayan Oğlunun Aşk Ambargosunu Bir Kez Daha Hiçe Saydı! Aşkını Haykırdı; Leyla Olduğunu Kanıtladı! Kendisinden 25 Yaş Küçüktü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, Çağlar Ökten’e olan aşkıyla gündemi sallamaya devam ediyor. Kısa bir süre önce bu aşkı oğlu Oğulcan Engin’in istemediği ve ambargo koyduğuna dair iddialar gündeme gelmişti ama Seda Sayan öyle bir paylaşım yaptı ki, “Ambargoyu hiçe saymış” yorumları yapıldı! İşte Seda Sayan’ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırması…

Sevgililer Günü’nde Çağlar Ökten’den evlenme teklifi aldığını Seda Sayan, aşk sarhoşu olduğunu göstermişti. 7. Kez “Evet” diyecek olan Seda Sayan’ın 7 Mayıs’ta Prag’ta evleneceği kısa bir süre önce açıklanmıştı. Oğlunun ise bu düğüne katılmayacağı ve “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilmişti. Peki, Seda Sayan tüm bu iddiaların ardından nasıl bir paylaşım yaptı?

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09 Nis 2022 - 11:52 Ankara- Yaşam

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