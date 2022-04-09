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09 Nis 2022 - 12:22

Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü!

ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın sunucusu olan Esra Erol ise 18 yaşındaki genç kızları çatır çatır çatlattı! Siyah, dapdar elbisesiyle fizik şov yapan Esra Erol, bir bakanı bir daha baktırdı. Beğeni butonunu çökerten Esra Erol, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...