Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü!
ATV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Programın sunucusu olan Esra Erol ise 18 yaşındaki genç kızları çatır çatır çatlattı! Siyah, dapdar elbisesiyle fizik şov yapan Esra Erol, bir bakanı bir daha baktırdı. Beğeni butonunu çökerten Esra Erol, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...
Programında ele aldığı konularla gündemde kalmayı başaran 39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, kayıp, kaçırılma ve aile sorunları gibi birçok konuya ışık oluyor. Yıllardır yapmış olduğu evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla birlikte reality show yapmaya başlayan Esra Erol, sosyal medya hesabından yapmış olduğu nefes kesen pozuyla hayranlarını mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.