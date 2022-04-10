Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir olay yaşandı! Adem ve Batuhan’ın adeta birbirine yumruk yumruğa girdiği gözükürken; birbirlerine “Kardeşim” demeleri olay üzerine olay yarattı. Dominik adasını karıştıran bu kavga milyonlara “Yok artık” dedirtti İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler ve Ünlüler takımları arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmıştı. Dokunulmazlık oyunu için yarışan iki takımdan Gönüllüler takımı ise kazanan taraf olmuştu. Oyun sırasında Batuhan ve Adem arasında yaşanan skandal kavga ise ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.