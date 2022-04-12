- 12 Nis 2022 - 21:33

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Açıldıkça Olay Yaratıyor! Son Pozları Gündem Oldu! “Ramazan Beyninden Vurulmuşa Dönecek!” Nefesleri Kesti; Cayır Cayır… “Hazal Çağlar Kasaba Ne Der?”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! Adeta yakıp yıkan Hazal Çağlar için gırla yorum geldi. Dizideki masum görüntüsünün altından çekici bir kadın çıkaran Hazal Çağlar için hayranları, “Kasaba ne der”, “Ramazan beyninden vurulmuşa dönecek” gibi birçok esprili yorum yapıldı! İşte Gönül Dağı dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar’dan gelen ateş eden pozlar…

Gönül Dağı dizisinin başrollerini Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Hazal Çağlar, oyunculuk performansıyla herkesi mest ediyor. Ramazan’ın biricik aşkı Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise yürek hoplatıyor! Peki, başarılı oyuncu Hazal Çağlar nasıl paylaşımlarda bulundu?

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12 Nis 2022 - 21:33 Ankara- Yaşam

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