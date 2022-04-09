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09 Nis 2022 - 13:23

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Yaktı Yıktı! “Ramazan Beyninden Vurulmuşa Dönecek!” Nefesleri Kesti; Cayır Cayır… “Kasaba Ne Der?”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! Adeta yakıp yıkan Hazal Çağlar için gırla yorum geldi. Dizideki masum görüntüsünün altından çekici bir kadın çıkaran Hazal Çağlar için hayranları, “Kasaba ne der”, “Ramazan beyninden vurulmuşa dönecek” gibi birçok esprili yorum yapıldı! İşte Gönül Dağı dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar’dan gelen ateş eden pozlar…