Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ın Pozları Olay Yarattı! “Ramazan Beyninden Vurulmuşa Dönecek!” Nefesleri Kesti; Cayır Cayır… “Kasaba Ne Der?”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! Adeta yakıp yıkan Hazal Çağlar için gırla yorum geldi. Dizideki masum görüntüsünün altından çekici bir kadın çıkaran Hazal Çağlar için hayranları, “Kasaba ne der”, “Ramazan beyninden vurulmuşa dönecek” gibi birçok esprili yorum yapıldı! İşte Gönül Dağı dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar’dan gelen ateş eden pozlar…
Gönül Dağı dizisinin başrollerini Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Hazal Çağlar, oyunculuk performansıyla herkesi mest ediyor. Ramazan’ın biricik aşkı Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise yürek hoplatıyor! Peki, başarılı oyuncu Hazal Çağlar nasıl paylaşımlarda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.