- 10 Nis 2022 - 11:07

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ın Pozları Olay Yarattı! “Ramazan Beyninden Vurulmuşa Dönecek!” Nefesleri Kesti; Cayır Cayır… “Kasaba Ne Der?”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar nefesleri kesti! Adeta yakıp yıkan Hazal Çağlar için gırla yorum geldi. Dizideki masum görüntüsünün altından çekici bir kadın çıkaran Hazal Çağlar için hayranları, “Kasaba ne der”, “Ramazan beyninden vurulmuşa dönecek” gibi birçok esprili yorum yapıldı! İşte Gönül Dağı dizisinin başarılı oyuncusu Hazal Çağlar’dan gelen ateş eden pozlar…

Gönül Dağı dizisinin başrollerini Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk gibi birbirinden başarılı isimlerle paylaşan Hazal Çağlar, oyunculuk performansıyla herkesi mest ediyor. Ramazan’ın biricik aşkı Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise yürek hoplatıyor! Peki, başarılı oyuncu Hazal Çağlar nasıl paylaşımlarda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Nis 2022 - 11:07 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak…
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı Güzelleşti! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu! mask
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı Güzelleşti! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu!
Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! mask
Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü!
Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Olay Oldu! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Olay Oldu! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor!
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Kapandı! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Kapandı! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”
Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Sahneden Sonra Seyirciler Şaştı Kaldı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!” mask
Mahkum Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Sahneden Sonra Seyirciler Şaştı Kaldı! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olay Yaratacak Buluşma! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme" mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Olay Yaratacak Buluşma! Demir Yaman ve Hünkar Geri Dönüyor! Seyirciler Gözyaşlarına Boğulacak; Gözler Yılmaz’da "Gelmezsen Gelme"
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Deri Elbisesini Giydi; İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Alev Alev Yaktı! Deri Elbisesini Giydi; İncecik Beliyle Şov Yaptı! “Somer Görmesin Türkan!” Beğeniler Gırla…
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Ayrıldı! Hem Sakatlık, Hem Açlık… Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa Olmadı; Tüm Çabaları Reddetti! “Güle Güle Barış!” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Adadan Ayrıldı! Hem Sakatlık, Hem Açlık… Acun Ilıcalı Ne Yaptıysa Olmadı; Tüm Çabaları Reddetti! “Güle Güle Barış!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan ve Adem’den Olaylı Gece! Yumruk Yumruğa Kavga... Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Yıkan Karar! Demir Yaman Gelecek Deniyordu; Final İçin Skandal İmza Atıldı! Gözyaşları Sel Olup Akacak…
Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! mask
Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü!
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı Güzelleşti! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu! mask
Şeyma Subaşı’na Ayrılık Yaradı; Açıldı Saçıldı Güzelleşti! “Meedo Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” İç Çamaşırı Giymedi, Cesaretini Konuşturdu!
Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Olay Oldu! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor! mask
Survivor Mert Öcal'ın Sude Açıklaması Olay Oldu! Sonunda Patladı... Öyle Bir Yanıt Verdi Ki, Yer Gök İnledi! “İticisiniz!” Sosyal Medya Kaynıyor!
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Kapandı! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!” mask
Survivor Murat Ceylan’ın Defteri Kapandı! Yaptığı Hata Pahalıya Patladı; Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun İmzaları Attı; “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status