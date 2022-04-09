- 09 Nis 2022 - 13:48 G: 09 Nis 2022 - 13:51

Acun Ilıcalı’dan Masterchef All Star Açıklaması! Canlı Yayında Duyurdu; Barbaros Yoloğlu, Dilara Başaran ve Yasin Obuz Gelecekti! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’dan Masterchef yarışması hakkında açıklama geldi! Masterchef yarışmasının bu yıl All Star olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta yarışmaya Barbaros Yoloğlu, Dilara Başaran ve Yasin Obuz gibi birbirinden başarılı isimlere teklif gittiği konuşulmuştu! Peki, Masterchef yarışması bu yıl All Star mı olacak?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması; Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın sunumlarıyla Haziran aylarının başlarında ekranlara gelmeye başlayacak! Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasının geçtiğimiz sezon şampiyonu olan isimse Eren Kaşıkçı olmuştu. Peki, Masterchef yarışması bu yıl All Star mı olacak?

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09 Nis 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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