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09 Nis 2022 - 13:48

Acun Ilıcalı’dan Masterchef All Star Açıklaması! Canlı Yayında Duyurdu; Barbaros Yoloğlu, Dilara Başaran ve Yasin Obuz Gelecekti! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Acun Ilıcalı’dan Masterchef yarışması hakkında açıklama geldi! Masterchef yarışmasının bu yıl All Star olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Hatta yarışmaya Barbaros Yoloğlu, Dilara Başaran ve Yasin Obuz gibi birbirinden başarılı isimlere teklif gittiği konuşulmuştu! Peki, Masterchef yarışması bu yıl All Star mı olacak?