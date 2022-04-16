Camdaki Kız Dizisinde Hayri Baş Belası Oldu! Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Çoluk Çocuk İzliyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu...

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sedat’tan giderek kopan Nalan, Hayri’nin kendisine olan ilgisini her ne kadar reddetse bile Hayri’nin cüzdanında kendi resmini görünce şok içerisinde kalmıştı! Peki, neler oluyor?

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