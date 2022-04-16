Camdaki Kız Dizisinde Hayri Baş Belası Oldu! Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Çoluk Çocuk İzliyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Hayri krizi yaşanmaya başlandı! Seyircilerin çileden çıkaran Hayri karakterine “Artık midemiz bulanıyor” yorumları arka arkaya yapılmaya başlandı! Sinirleri üst seviyeye çıkaran Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri adeta şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sedat’tan giderek kopan Nalan, Hayri’nin kendisine olan ilgisini her ne kadar reddetse bile Hayri’nin cüzdanında kendi resmini görünce şok içerisinde kalmıştı! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.