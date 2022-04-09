Aziz Dizisi İptal Edildi; Çekimler Durdu! O Olay Sonrası Seyircisine Kötü Haber Verildi! “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”

Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bu hafta ani bir karar ile ekranlara gelmedi. Ekranlarda yer almaması Aziz izleyicisini hemen harekete geçirirken; dizinin neden aniden yayın durdurduğu büyük bir merak konusu oldu. Konuyla ilgili ilk açıklama ise, Aziz dizisi ekibinden geldi! Peki, Aziz dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Aziz dizisi bitiyor mu? Aziz dizisi kaldırıldı mı, final mi yaptı? İşte, detaylar...