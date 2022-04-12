Aziz Dizisinin Bölümler İptal Edildi! Yaşanan Olaydan Sonra Bölüm Çekimleri Durdu! Seyirci Çok Kızacak “İzlenilecek Dizi Kalmadı!”
Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bu hafta ani bir karar ile ekranlara gelmedi. Ekranlarda yer almaması Aziz izleyicisini hemen harekete geçirirken; dizinin neden aniden yayın durdurduğu büyük bir merak konusu oldu. Sevilen dizi Aziz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Aziz dizisi, bu hafta ani bir karar ile ekranlara gelmedi. Ekranlarda yer almaması Aziz izleyicisini hemen harekete geçirirken; dizinin neden aniden yayın durdurduğu büyük bir merak konusu oldu. Konuyla ilgili ilk açıklama ise, Aziz dizisi ekibinden geldi! Peki, Aziz dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Aziz dizisi bitiyor mu? Aziz dizisi kaldırıldı mı, final mi yaptı? İşte, detaylar...
12 Nis 2022 - 19:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.