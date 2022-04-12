Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan Aşkı Alev Almaya Başladı! Şimdiden Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Mutluluğa Ramak Kaldı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te aşk üçgeni alevlenmeye başladı! Somer’in Türkan’a sırılsıklam aşık olduğu gündeme bomba gibi düşerken; Mine’ye çekilen rest ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Elinin tersiyle adeta Mine’yi iten Somer, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor! Her bölümde farklı bir hikayeyle seyircileri ekranlara kilitleyen yeni dizi Üç Kız Kardeş’te Somer’in Mide’den iyice uzaklaşması ve artık Türkan’la daha yakın olması aşk ateşlerini yaktırdı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.