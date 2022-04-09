- 09 Nis 2022 - 14:37 G: 09 Nis 2022 - 14:47

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan’a Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te aşk üçgeni alevlenmeye başladı! Somer’in Türkan’a sırılsıklam aşık olduğu gündeme bomba gibi düşerken; Mine’ye çekilen rest ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Elinin tersiyle adeta Mine’yi iten Somer, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada, Özgü Kaya, Berker Güven, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını sallıyor! Her bölümde farklı bir hikayeyle seyircileri ekranlara kilitleyen yeni dizi Üç Kız Kardeş’te Somer’in Mide’den iyice uzaklaşması ve artık Türkan’la daha yakın olması aşk ateşlerini yaktırdı! Peki, neler oluyor?

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09 Nis 2022 - 14:37 Ankara- Yaşam

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