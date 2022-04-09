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09 Nis 2022 - 14:37

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan’a Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te aşk üçgeni alevlenmeye başladı! Somer’in Türkan’a sırılsıklam aşık olduğu gündeme bomba gibi düşerken; Mine’ye çekilen rest ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Elinin tersiyle adeta Mine’yi iten Somer, dengelerin alt üst olmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?