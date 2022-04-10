- 10 Nis 2022 - 00:39

Apple iPhone Cep Tüm Telefonlara İndirimli Kampanya! MediaMarkt Teknosa Ve Vatan Bilgisayar iPhone Telefonlara Özel İndirim Yaptı! İşte iPhone Güncel Fiyat Listesi!

Bir süredir inişli çıkışlı liste fiyatları ile telefon alacak olan vatandaşların cebini yakmaya başlamış olan Apple markasına ait olan iPhone telefonlar, doların aşağı yönlü hareketinin ardından indirim aldı. Bu indirimin üzerine ek bir indirim daha gerçekleştiren MediaMarkt, Vatan ve Teknosa elektronik mağazaları, iPhone modelleri ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir süredir inişli çıkışlı liste fiyatları ile telefon alacak olan vatandaşların cebini yakmaya başlamış olan Apple markasına ait olan iPhone telefonlar, doların aşağı yönlü hareketinin ardından indirim aldı. Bu indirimin üzerine ek bir indirim daha gerçekleştiren MediaMarkt, Vatan ve Teknosa elektronik mağazaları, iPhone modellerinin fiyatlarını dibe çekti ve tek bir fiyat uygulamasına gitti! Peki, Apple iPhone 11, 12 ve 13 kaç TL, ne kadar? En ucuz iPhone 11, 12 ve 13 nerede satılıyor? iPhone telefonlara indirim gelecek mi? İşte, detaylar…

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10 Nis 2022 - 00:39 - Teknoloji

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