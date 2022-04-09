Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022
ATV ekranlarının vazgeçilmez sahur ve iftar programı olan Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Ramazan ayı boyunca ATV izleyicisinin karşısında olacak olan Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programı, pandemi önlemlerinin gevşetilmesinin ardından seyirci kabul etmeye başladı. İşte detaylar...
ATV ekranlarının vazgeçilmez sahur ve iftar programı olan Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Ramazan ayı boyunca ATV izleyicisinin karşısında olacak olan Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programı, pandemi önlemlerinin gevşetilmesinin ardından seyirci kabul etmeye başladı. Sorularını bizzat Nihat Hatipoğlu’na sormak isteyenler ise, Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programına nasıl katılım sağlayacağını merak eder hale geldi. Peki, Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programına seyirci olarak nasıl katılabilirim? Nihat Hatipoğlu zoom nasıl soru sorulur? Nihat Hatipoğlu canlı yayın numarası kaç? İşte, detaylar…
09 Nis 2022 - 14:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.