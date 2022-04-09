Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru Programına Seyirci Olarak Nasıl Katılabilirim? Nihat Hatipoğlu Zoom Nasıl Soru Sorulur? Canlı Nihat Hatipoğlu Canlı Yayın Numarası 2022

ATV ekranlarının vazgeçilmez sahur ve iftar programı olan Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programı, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Ramazan ayı boyunca ATV izleyicisinin karşısında olacak olan Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programı, pandemi önlemlerinin gevşetilmesinin ardından seyirci kabul etmeye başladı. Sorularını bizzat Nihat Hatipoğlu’na sormak isteyenler ise, Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programına nasıl katılım sağlayacağını merak eder hale geldi. Peki, Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru programına seyirci olarak nasıl katılabilirim? Nihat Hatipoğlu zoom nasıl soru sorulur? Nihat Hatipoğlu canlı yayın numarası kaç? İşte, detaylar…