Tarım Kredi Market Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Cumartesi Gününe Özel Çakılmayı Yarattı! Et 93 TL, Kıyma 83 TL’ye Düştü! Etiket Fiyatları Yerle Bir… “Koşun Yetişin!”

Bir süredir daha uygun et ve et ürünleri satması nedeniyle önünde adeta kuyruk oluşan Et ve Süt Kurumu ile ilgili kuyrukların azalması için yeni bir önlem alındı. Bu haftadan itibaren Et ve Süt Kurumu’nun uygun fiyatları et ile et ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmasına karar verildi. Böylelikle vatandaş için uygun ve temiz et daha ulaşılabilir olacakken; ilgili kurum bu satış öncesi güncel et fiyatlarını da paylaştı. Peki, Tarım Kredi'de kırmızı et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu 9 Nisan et fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…