Tarım Kredi Market Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Et 93 TL, Kıyma 83 TL’ye Düştü! Etiket Fiyatları Yerle Bir…Pazar Gününe Özel İndirim Başladı! “Koşun Yetişin!”
Bir süredir daha uygun et ve et ürünleri satması nedeniyle önünde adeta kuyruk oluşan Et ve Süt Kurumu ile ilgili kuyrukların azalması için yeni bir önlem alındı. Bu haftadan itibaren Et ve Süt Kurumu’nun uygun fiyatları et ile et ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmasına karar verildi. İşte detaylar...
Bir süredir daha uygun et ve et ürünleri satması nedeniyle önünde adeta kuyruk oluşan Et ve Süt Kurumu ile ilgili kuyrukların azalması için yeni bir önlem alındı. Bu haftadan itibaren Et ve Süt Kurumu’nun uygun fiyatları et ile et ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmasına karar verildi. Böylelikle vatandaş için uygun ve temiz et daha ulaşılabilir olacakken; ilgili kurum bu satış öncesi güncel et fiyatlarını da paylaştı. Peki, Tarım Kredi'de kırmızı et fiyatları ne kadar? Et ve Süt Kurumu 9 Nisan et fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
10 Nis 2022 - 00:35 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.