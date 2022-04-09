- 09 Nis 2022 - 14:58 G: 09 Nis 2022 - 15:14

Survivor All Star’da İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Eleme Potasına Giden İsim Kıyametin Düğmesine Bastırdı! Ortalık Yangın Yerine Döndü! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar arka arkaya patlıyor! All Star yarışmasında ikinci dokunulmazlık ekranlara gelecekti ama ifşalar ondan önce geldi! Eleme potasına giden isimlerde ortaya çıkarken; eleme potasında kıyametinde düğmesine basıldı! Gündeme bomba gibi düşen bu ifşa ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu! Peki, hangi takım ikinci dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü kazandı?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eğlenerek izlenen Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olmuştu. Barış Murat Yağcı ise eleme potasına gönderilen ilk isim olmuştu. Peki, ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 14:58 Ankara- Yaşam

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