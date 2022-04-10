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10 Nis 2022 - 21:05

Survivor All Star’da Üçüncü Dokunulmazlık İfşa Edildi! Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Gidecek İsim Belli Oldu! Ortalık Gökhan, Mı, Yağmur mu, Ayşe Mi? Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ifşalar arka arkaya patlıyor! All Star yarışmasında ikinci dokunulmazlık ekranlara gelecekti ama ifşalar ondan önce geldi! Eleme potasına giden isimlerde ortaya çıkarken; eleme potasında kıyametinde düğmesine basıldı! Gündeme bomba gibi düşen bu ifşa ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu! Peki, hangi takım ikinci dokunulmazlığı ve iletişim ödülünü kazandı?