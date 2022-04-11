Survivor All Star’da Üçüncü Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Gidecek İsim Belli Oldu! Perviz Mi, Merve Mi Yağmur mu? Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eğlenerek izlenen Survivor’da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı olmuştu. Barış Murat Yağcı ise eleme potasına gönderilen ilk isim olmuştu. Dün yapılan oyunu yine gönüllerin kazanması ile 2. eleme adayı Gizem oldu. Peki, üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım hangisi oldu? İşte merak edilen tüm detaylar…

Survivor All Star’da Üçüncü Eleme Adayı ve Yokluk Adasına Gidecek İsim Belli Oldu!

Survivor All Star’da Üçüncü Eleme Adayı PERVİZ Oldu. Daha önce ise eleme potasına Barış ve Gizem Girmişti.

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