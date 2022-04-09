Anasayfa/

Foto Galeri/

09 Nis 2022 - 15:48

Survivor Nisa Yarışmadan Çekilmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı’yla Baş Başa Konuştu; Öyle Bir İstekte Buldu Ki… Bir Hikaye Daha Bitti! “Hoşça Kal!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda ekranlara gelecek! Yarışmacı Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan çekilmeye karar vermesiyle birlikte ağızlar yarım metre açık kaldı! Acun Ilıcalı’yla baş başa görüştüğü ve bir istekte bulunduğu iddia edilen Nisa Bölükbaşı için “Hoşça kal” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…