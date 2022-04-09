Survivor Nisa Yarışmadan Çekilmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı’yla Baş Başa Konuştu; Öyle Bir İstekte Buldu Ki… Bir Hikaye Daha Bitti! “Hoşça Kal!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal bir veda ekranlara gelecek! Yarışmacı Nisa Bölükbaşı’nın yarışmadan çekilmeye karar vermesiyle birlikte ağızlar yarım metre açık kaldı! Acun Ilıcalı’yla baş başa görüştüğü ve bir istekte bulunduğu iddia edilen Nisa Bölükbaşı için “Hoşça kal” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Survivor’da ilk dokunulmazlığı kazanan takım ise Gönüllüler olmuştu. Derin bir nefes alan Gönüllüler, Ünlüler takımının potaya Barış Murat Yağcı’nın girişini izlemişti. Peki, Survivor All Star yarışmasından Nisa Bölükbaşı neden çekilmek isteyecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.