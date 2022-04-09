- 09 Nis 2022 - 16:12 G: 09 Nis 2022 - 16:13

Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da her şey yerle bir oldu! Ceylin’in Ilgaz hakkındaki gerçeği öğrenmesiyle birlikte Ilgaz babasını da, kardeşini de defterinden sildi! Gözyaşlarının sel olacağı gündeme bomba gibi düşerken; darbeler ise üst üste geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yargı’da Ceylin’in babası Zafer’in cinayeti her şeyi yerle bir etmişti. Zafer’den sonra kendisine gelmek için Ilgaz’la birlikte bir yuvaya çıkmak için adım atan Ceylin, öğrendiği gerçekle yıkımı bir daha yaşadı! Peki, neler oluyor?

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09 Nis 2022 - 16:12 Ankara- Yaşam

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