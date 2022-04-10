Starbucks Kahve Fiyatlarına Büyük Zam Yaptı! Bundan Sonra Küçücük Kahve Bile İçmek Hayal Olacak! En Düşüğü Bile 23 TL, 30 TL, 34 TL …

Türkiye’nin en çok müşteriye sahip olan zincir kahvecilerinden biri olan Starbucks, artan ham madde maliyetlerinin ardından 2022 yılının ikinci zammını gerçekleştirdi. Brezilya’dan gelen kahveleri ile oldukça sevilen Starbucks şubeleri, gelen son zammın ardından güncel fiyatlarını tabelalara da yansıttı. Öte yandan bu zamların ardından Starbucks şubelerinin önünden geçmek bile neredeyse imkansız hale geldi. Peki, Starbucks kahve fiyatları zamlandı mı? Güncel Starbucks kahve fiyatları ne kadar, kaç TL? Starbucks güncel fiyatları nasıl, pahalı mı? İşte, detaylar…

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