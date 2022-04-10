Starbucks'ın Kahve İçmek Artık İmkansız! Bu Zamlar İle Küçücük Kahve Bile İçmek Hayal Olacak! En Düşüğü Bile 23 TL, 30 TL, 34 TL …
Türkiye’nin en çok müşteriye sahip olan zincir kahvecilerinden biri olan Starbucks, artan ham madde maliyetlerinin ardından 2022 yılının ikinci zammını gerçekleştirdi. Brezilya’dan gelen kahveleri ile oldukça sevilen Starbucks şubeleri, gelen son zammın ardından güncel fiyatlarını tabelalara da yansıttı. İşte detaylar...
Türkiye’nin en çok müşteriye sahip olan zincir kahvecilerinden biri olan Starbucks, artan ham madde maliyetlerinin ardından 2022 yılının ikinci zammını gerçekleştirdi. Brezilya’dan gelen kahveleri ile oldukça sevilen Starbucks şubeleri, gelen son zammın ardından güncel fiyatlarını tabelalara da yansıttı. Öte yandan bu zamların ardından Starbucks şubelerinin önünden geçmek bile neredeyse imkansız hale geldi. Peki, Starbucks kahve fiyatları zamlandı mı? Güncel Starbucks kahve fiyatları ne kadar, kaç TL? Starbucks güncel fiyatları nasıl, pahalı mı? İşte, detaylar…
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10 Nis 2022 - 12:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.