Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin Fiyatları Dibe İnecek! İşte LPG, Motorin ve Benzin Güncel Fiyatları…

Bir süredir tabelada inişli çıkışlı bir şekilde seyreden ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları geçtiğimiz haftayı nispeten indirim ile kapattı. LPG’ye gelen zamla birlikte benzine gelen indirim vatandaşın kafasını karıştırsa da konuyla ilgili harekete geçiren Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önerge akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik indirim umudunu doğurdu.

Peki, akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Benzin, motorin (mazot) ve LPG zamlanacak mı? Güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

ANKARA PETROL OFİSİ FİYATLARI

V/Max Kurşunsuz 95 19.1 TL/LT

V/Max Diesel 20.34 TL/LT

V/Pro Diesel 20.31 TL/LT

POGaz LPG 11.97 TL/LT

ANKARA OPET OFİSİ FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) 19.11 TL/LT

Motorin (Ultra Force) 20.33 TL/LT

Motorin (Eco Force) 20.28 TL/LT

Gazyağı Fuel Oil 20.62 TL/LT

Yüksek Kükürtlü Fuel Oil 11.21

Kalorifer Yakıtı 16.33

ANKARA SHELL OFİSİ FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 19.12 TL

Motorin 20.29 TL

OTO GAZ 12.04

ANKARA TP OFİSİ FİYATLARI

KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) 19.10 TL

GAZ YAĞI (TL/LT) 19.42 TL

TP MOTORİN (TL/LT) 20.32 TL

MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) 20.29 TL

FUEL OIL (TL/KG) 12.65 TL

Y.K. FUEL OIL (TL/KG) 10.84 TL

TPGAZ 11.83 TL

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