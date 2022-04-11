Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin İçin Bu Gece İndirim Var! 10 Nisan LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları Düştü…
Bir süredir tabelada inişli çıkışlı bir şekilde seyreden ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları geçtiğimiz haftayı nispeten indirim ile kapattı. LPG’ye gelen zamla birlikte benzine gelen indirim vatandaşın kafasını karıştırsa da konuyla ilgili harekete geçiren Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önerge akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik indirim umudunu doğurdu. İşte detaylar...
Bir süredir tabelada inişli çıkışlı bir şekilde seyreden ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları geçtiğimiz haftayı nispeten indirim ile kapattı. LPG’ye gelen zamla birlikte benzine gelen indirim vatandaşın kafasını karıştırsa da konuyla ilgili harekete geçiren Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önerge akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik indirim umudunu doğurdu.
Peki, akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Benzin, motorin (mazot) ve LPG zamlanacak mı? Güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…
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11 Nis 2022 - 12:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.