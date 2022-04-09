- 09 Nis 2022 - 16:20 G: 09 Nis 2022 - 16:24

Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin İçin Son Gün Verildi! 9 Nisan LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Bir süredir tabelada inişli çıkışlı bir şekilde seyreden ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları geçtiğimiz haftayı nispeten indirim ile kapattı. LPG’ye gelen zamla birlikte benzine gelen indirim vatandaşın kafasını karıştırsa da konuyla ilgili harekete geçiren Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önerge akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik indirim umudunu doğurdu. İşte detaylar...

Bir süredir tabelada inişli çıkışlı bir şekilde seyreden ürünlerden biri olan akaryakıt fiyatları geçtiğimiz haftayı nispeten indirim ile kapattı. LPG’ye gelen zamla birlikte benzine gelen indirim vatandaşın kafasını karıştırsa da konuyla ilgili harekete geçiren Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önerge akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik indirim umudunu doğurdu. Peki, akaryakıta zam, indirim gelecek mi? Benzin, motorin (mazot) ve LPG zamlanacak mı? Güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte, detaylar…

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09 Nis 2022 - 16:20 - Yaşam

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