Tüm Emekli Vatandaşın Cebine Tam Tamına 4400 Lira Girecek! Rekor Zam Geldi, İmzalar Atıldı! Bu Kez Bayram Erken Yaşanacak!
Ödemelerine 2018 yılından bu yana devam eden emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir dönem daha geldi. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk ikramiyelerine günden güne yaklaşan emekliler, artan enflasyona karşı emekli ikramiyelerinin zamlı ödenip, ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Sizde emekli vatandaşlarla ilgili son detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...
Ödemelerine 2018 yılından bu yana devam eden emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir dönem daha geldi. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk ikramiyelerine günden güne yaklaşan emekliler, artan enflasyona karşı emekli ikramiyelerinin zamlı ödenip, ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Ramazan emekli ikramiyesinin ödeneceği gün yaklaşırken; ödenecek tutar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, emekli ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, ne kadar 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? İşte, detaylar…
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09 Nis 2022 - 16:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.