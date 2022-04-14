- 14 Nis 2022 - 05:03 G: 14 Nis 2022 - 05:04

Tüm Emeklilerin Hesaplarına Yatıyor! Bayram İkramiyesi Yeni Formülle 4400 Lira Oluyor! SGK, SSK be Bağkur Emeklisine Rekor Zam Geldi! Bu Kez Bayram Erken Yaşanacak!

Ödemelerine 2018 yılından bu yana devam eden emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir dönem daha geldi. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk ikramiyelerine günden güne yaklaşan emekliler, artan enflasyona karşı emekli ikramiyelerinin zamlı ödenip, ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Sizde emekli vatandaşlarla ilgili son detayları merak ediyorsanız buyurun haberimize...

Ödemelerine 2018 yılından bu yana devam eden emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir dönem daha geldi. Ramazan ayının girmesiyle birlikte ilk ikramiyelerine günden güne yaklaşan emekliler, artan enflasyona karşı emekli ikramiyelerinin zamlı ödenip, ödenmeyeceğini merak etmeye başladı. Ramazan emekli ikramiyesinin ödeneceği gün yaklaşırken; ödenecek tutar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, emekli ikramiyeleri zamlanacak mı, artacak mı? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, ne kadar 2022? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2022? İşte, detaylar…

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14 Nis 2022 - 05:03 - Yaşam

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