Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Tokat! Canlı Yayında Kızını Evire Çevire Dövdü; Gözünün Yaşına Bakmadı! Hem Evli, Hem 3 Çocuklu…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da skandal bir olay yaşandı! Mideleri bulandıran ve adeta tiksindiren tokat olayında; Müge Anlı şaştı kaldı! Canlı yayında kızını evire çevire döven acılı baba, kızının gözünün yaşına bakmadı! Hem evli, hem de 3 çocuklu kişiye kaçan 20 yaşındaki kız ailesine cinnet geçirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programda ele aldığı konularla gündeme gelen Müge Anlı’nın son konuklarından biriside Kızılarslan ailesi oldu. 20 yaşındaki kızlarından bir haber alamayan acılı aile soluğu Müge Anlı’nın programında almıştı. Müge Anlı ise ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yaparak, 20 yaşındaki Sibel’in hem evli, hem de 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Serdal’a kaçtığı ortaya çıktı! Tam o anlarda ise acılı baba kızını canlı yayın demeden tokatladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.