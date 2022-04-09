Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Tokat! Canlı Yayında Kızını Evire Çevire Dövdü; Gözünün Yaşına Bakmadı! Hem Evli, Hem 3 Çocuklu…

Programda ele aldığı konularla gündeme gelen Müge Anlı’nın son konuklarından biriside Kızılarslan ailesi oldu. 20 yaşındaki kızlarından bir haber alamayan acılı aile soluğu Müge Anlı’nın programında almıştı. Müge Anlı ise ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yaparak, 20 yaşındaki Sibel’in hem evli, hem de 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Serdal’a kaçtığı ortaya çıktı! Tam o anlarda ise acılı baba kızını canlı yayın demeden tokatladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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