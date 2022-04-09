- 09 Nis 2022 - 16:38 G: 09 Nis 2022 - 16:43

Müge Anlı’da Mide Bulandıran, Tiksindiren Tokat! Canlı Yayında Kızını Evire Çevire Dövdü; Gözünün Yaşına Bakmadı! Hem Evli, Hem 3 Çocuklu…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da skandal bir olay yaşandı! Mideleri bulandıran ve adeta tiksindiren tokat olayında; Müge Anlı şaştı kaldı! Canlı yayında kızını evire çevire döven acılı baba, kızının gözünün yaşına bakmadı! Hem evli, hem de 3 çocuklu kişiye kaçan 20 yaşındaki kız ailesine cinnet geçirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programda ele aldığı konularla gündeme gelen Müge Anlı’nın son konuklarından biriside Kızılarslan ailesi oldu. 20 yaşındaki kızlarından bir haber alamayan acılı aile soluğu Müge Anlı’nın programında almıştı. Müge Anlı ise ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yaparak, 20 yaşındaki Sibel’in hem evli, hem de 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Serdal’a kaçtığı ortaya çıktı! Tam o anlarda ise acılı baba kızını canlı yayın demeden tokatladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

09 Nis 2022 - 16:38 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı'da Herkesi Şaşırtan Olay! Mehmet Genç hiç tanımadığı bir kadına servet döktü, Araba, Para, ev... mask
Müge Anlı'da Herkesi Şaşırtan Olay! Mehmet Genç hiç tanımadığı bir kadına servet döktü, Araba, Para, ev...
Kurtlar Vadisi Dizisinin Meral’i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Laz Ziya’nın Biricik Kızıydı; Son Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Meral’i Bambaşka Birisi Oldu! Görenler Tanıyamadı! Laz Ziya’nın Biricik Kızıydı; Son Hali Şok Etti! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok! mask
Avukat Rahmi Özkan Milyoner Oldu! Müge Anlı'dan Öyle Bir Para Geldi ki... Miktarı Şok Etti! Resmen Paraya Para Demeyecek! Haftalık Kazancı Banka Kasasında Yok!
Müge Anlı’dan Şok Eden İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?” mask
Müge Anlı’dan Şok Eden İmaj Değişimi! Gören Tanıyamıyor; Havalı Saçları Gitti, Yerine Öyle Bir Şey Geldi Ki… “Müge Kendine Ne Yaptın?”
Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?” mask
Müge Anlı’nın Defteri Kapandı; Fişi Çekildi! Sırtını Dönen Dönene; Dımdızlık Kaldı! Önce Canı Sonra Cananı… “Bitti Mi Hikayemiz?”
Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Darbe! Programı İfşa Etti, Olayların Perde Arkasını Araladı! Ağır Sözleri Şaşkınlık Yarattı… mask
Müge Anlı'ya Arif Verimli'den Şok Eden Darbe! Programı İfşa Etti, Olayların Perde Arkasını Araladı! Ağır Sözleri Şaşkınlık Yarattı…
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu… mask
Müge Anlı’da Survivor Yasin Detayı Şok Etti! Katil Zanlısı “Yasin” Çıktı, Ama Hangi Yasin? Az Kalsın Anlam Karmaşıklığından Başı Yanıyordu…
Müge Anlı’nın Ekibinden Şok Haber Geldi! Müge Anlı İle Tatlı Sert’in Demir Başıydı; Programdan Ayrılıyor Mu? Son Paylaşım El Kol… mask
Müge Anlı’nın Ekibinden Şok Haber Geldi! Müge Anlı İle Tatlı Sert’in Demir Başıydı; Programdan Ayrılıyor Mu? Son Paylaşım El Kol…
Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?" mask
Müge Anlı'yı Türkiye Sanal Linç Yağmuruna Tuttu! "Aldatmaya Teşvik" O Kocaya Öyle Şeyler Söyledi ki; Hiç Yakıştırılmadı! "Oldu mu Müge?"
Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı! mask
Müge Anlı'ya Darbe Üstüne Darbe! Yine Kardeşinden, Kardeş Dediğinden! Yine Delirtecek Şekilde! "Meğer Yıllarca Kuyusu Kazılmış" Her Şey Bitti, Açığa Çıktı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor! mask
Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor!
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’inden Tüyler Ürperten Açıklama! Instagram Kaynar Kazan Gibi… “Yok Artık!” Meğer Perde Arkasında… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’inden Tüyler Ürperten Açıklama! Instagram Kaynar Kazan Gibi… “Yok Artık!” Meğer Perde Arkasında…
Survivor All Star’da İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Eleme Potasına Giden İsim Kıyametin Düğmesine Bastırdı! Ortalık Yangın Yerine Döndü! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da İkinci Dokunulmazlık İfşa Edildi! Eleme Potasına Giden İsim Kıyametin Düğmesine Bastırdı! Ortalık Yangın Yerine Döndü! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan’a Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer Türkan’a Sırılsıklam Aşık Oldu! Mine’ye Resti Çekti, Elinin Tersiyle İtti! Dudaklarına Yapışmasına Ramak Kaldı!
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Artık Midem Kaldırmıyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu... mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri Krizi! Seyirciler Çileden Çıktıkça Çıkıyor; “Artık Midem Kaldırmıyor!” Sinirler Üst Seviyede… Evli, Barklı, Çocuklu...
Acun Ilıcalı’dan Masterchef All Star Açıklaması! Canlı Yayında Duyurdu; Barbaros Yoloğlu, Dilara Başaran ve Yasin Obuz Gelecekti! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef All Star Açıklaması! Canlı Yayında Duyurdu; Barbaros Yoloğlu, Dilara Başaran ve Yasin Obuz Gelecekti! Meğer…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Yaktı Yıktı! “Ramazan Beyninden Vurulmuşa Dönecek!” Nefesleri Kesti; Cayır Cayır… “Kasaba Ne Der?” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Yaktı Yıktı! “Ramazan Beyninden Vurulmuşa Dönecek!” Nefesleri Kesti; Cayır Cayır… “Kasaba Ne Der?”
Survivor Batuhan ve Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan ve Adem’den Yumruk Yumruğa Kavga! Birbirlerine Kardeş Demişlerdi; Ortalığı Karıştırdı! “Yok Artık!”
Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü! mask
Esra Erol 18’lik Genç Kızları Çatır Çatır Çatlattı! Siyah Dapdar Kıyafetiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Beğeni Butonu Resmen Çöktü!
Seda Sayan Oğlunun Aşk Ambargosunu Bir Kez Daha Hiçe Saydı! Aşkını Haykırdı; Leyla Olduğunu Kanıtladı! Kendisinden 25 Yaş Küçüktü… mask
Seda Sayan Oğlunun Aşk Ambargosunu Bir Kez Daha Hiçe Saydı! Aşkını Haykırdı; Leyla Olduğunu Kanıtladı! Kendisinden 25 Yaş Küçüktü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tüm Emekli Vatandaşın Cebine Tam Tamına 4400 Lira Girecek! Rekor Zam Geldi, İmzalar Atıldı! Bu Kez Bayram Erken Yaşanacak! mask
Tüm Emekli Vatandaşın Cebine Tam Tamına 4400 Lira Girecek! Rekor Zam Geldi, İmzalar Atıldı! Bu Kez Bayram Erken Yaşanacak!
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin İçin Son Gün Verildi! 9 Nisan LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 10 Lira İndirim! Benzin ve Motorin İçin Son Gün Verildi! 9 Nisan LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Starbucks Kahve Fiyatlarına Zam Üzerine Zam Yaptı! Bundan Sonra Küçücük Kahve Bile İçmek Hayal Olacak! En Düşüğü Bile… mask
Starbucks Kahve Fiyatlarına Zam Üzerine Zam Yaptı! Bundan Sonra Küçücük Kahve Bile İçmek Hayal Olacak! En Düşüğü Bile…
Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor! mask
Yargı Dizisinde Ceylin Her Şeyi Öğrendi! Ilgaz Babasını da Sildi, Kardeşini de… Gözyaşları Sel Olup Akacak; Darbeler Üst Üste Geliyor!
Survivor Nisa Yarışmadan Çekilmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı’yla Baş Başa Konuştu; Öyle Bir İstekte Buldu Ki… Bir Hikaye Daha Bitti! “Hoşça Kal!” mask
Survivor Nisa Yarışmadan Çekilmeye Karar Verdi! Acun Ilıcalı’yla Baş Başa Konuştu; Öyle Bir İstekte Buldu Ki… Bir Hikaye Daha Bitti! “Hoşça Kal!”
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’inden Tüyler Ürperten Açıklama! Instagram Kaynar Kazan Gibi… “Yok Artık!” Meğer Perde Arkasında… mask
Gönül Dağı Dizisinin Meryem’inden Tüyler Ürperten Açıklama! Instagram Kaynar Kazan Gibi… “Yok Artık!” Meğer Perde Arkasında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status