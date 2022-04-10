Müge Anlı'da Şaşkına Çeviren Tokat Olayı! İzleyenlerin Aklı Durdu... Gözünün Yaşına Bakmadı! Hem Evli, Hem 3 Çocuklu…

Programda ele aldığı konularla gündeme gelen Müge Anlı’nın son konuklarından biriside Kızılarslan ailesi oldu. 20 yaşındaki kızlarından bir haber alamayan acılı aile soluğu Müge Anlı’nın programında almıştı. Müge Anlı ise ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yaparak, 20 yaşındaki Sibel’in hem evli, hem de 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Serdal’a kaçtığı ortaya çıktı! Tam o anlarda ise acılı baba kızını canlı yayında tokat attı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa getirilen 20 yaşındaki Sibel, ailesinin ikna çabalarını kesin bir dille reddetti. Ailesinin tanıdığı bir isim olan 3 çocuk babası Serdal’ın daha önceleri de kızlarını taciz ettiği, önüne kestiği ve tehdit savurduğunu açıkladı! Her ne olursa olsun Sibel’i kabul ettiklerini dile getiren aile, dengeleri değiştirdi. Sibel ise tüm bunlara rağmen “Serdal’ı seviyorum. Boşandığı zaman nikah kıyarım” dedi. İpler iyice gerilince ailede tepkisini çok sert bir şekilde koydu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!