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19 Nis 2022 - 17:26

Seren Serengil’den Eski Eşine Tokat Gibi Sözler! Daha Yeni Mahkemelik Olmuşlardı; Canlı Yayını Birbirine Kattı! Neler Oluyor?

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, gözyaşlarına boğuldu! İlk kez kaybettiği bebeği hakkında açıklama yapan Seren Serengil, eski eşine de göndermelerde bulunarak; seyircilerin ağzını açık bıraktı. Duygusal dakikalar yaşayan Seren Serengil, yürekleri burktu! İşte merak edilen tüm detaylar…