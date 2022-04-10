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10 Nis 2022 - 11:16

Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil Gözyaşları Hiç Dinmiyor! İlk Kez Çocuğu Hakkında Konuştu! Eski Eşine Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki…

Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, gözyaşlarına boğuldu! İlk kez kaybettiği bebeği hakkında açıklama yapan Seren Serengil, eski eşine de göndermelerde bulunarak; seyircilerin ağzını açık bıraktı. Duygusal dakikalar yaşayan Seren Serengil, yürekleri burktu! İşte merak edilen tüm detaylar…