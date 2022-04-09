Söylemezsem Olmaz’da Seren Serengil Gözyaşlarına Boğuldu! İlk Kez Çocuğu Hakkında Konuştu! Eski Eşine Öyle Bir Gönderme Yaptı Ki…
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz’da yorumcu olarak bulunan Seren Serengil, gözyaşlarına boğuldu! İlk kez kaybettiği bebeği hakkında açıklama yapan Seren Serengil, eski eşine de göndermelerde bulunarak; seyircilerin ağzını açık bıraktı. Duygusal dakikalar yaşayan Seren Serengil, yürekleri burktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her söylediği olay olan magazin dünyasının isimlerinden Seren Serengil, geçtiğimiz yıllarda Yaşar İpek’le bir aşk evliliği yapmıştı ama boşanmaları olaylı olmuştu. Hamile olduğu dönemde, şiddet gördüğünü açıklayan Seren Serengil, ilk kez canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.