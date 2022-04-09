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09 Nis 2022 - 17:56

Survivor Barış Murat Yağcı Pes Etmenin Eşiğinde! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Tüyler Ürperten Paylaşım! Son Durumu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı hayranlarını büyük bir endişe içerisinde bıraktı. Pes etmenin eşiğinde olduğu bilinen Yağcı için Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan tüyler ürperten bir paylaşım geldi! Peki, neler oluyor?