- 09 Nis 2022 - 17:56 G: 09 Nis 2022 - 18:09

Survivor Barış Murat Yağcı Pes Etmenin Eşiğinde! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Tüyler Ürperten Paylaşım! Son Durumu…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı hayranlarını büyük bir endişe içerisinde bıraktı. Pes etmenin eşiğinde olduğu bilinen Yağcı için Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan tüyler ürperten bir paylaşım geldi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Ünlüler takımı dokunulmazlık yarışını kaybetmiş ve potaya Barış Murat Yağcı’yı göndermişti. Bu durum ise sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

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