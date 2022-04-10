Survivor Barış Murat Yağcı Takımın Günah Keçisi Barış Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolundan Tüyler Ürperten Paylaşım! "Nöbetçi Eleme Adayı Gibi" Son Durumu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı hayranlarını büyük bir endişe içerisinde bıraktı. Pes etmenin eşiğinde olduğu bilinen Yağcı için Acun Ilıcalı’nın sağ kolundan tüyler ürperten bir paylaşım geldi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Ünlüler takımı dokunulmazlık yarışını kaybetmiş ve potaya Barış Murat Yağcı’yı göndermişti. Bu durum ise sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu ise şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.